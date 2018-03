Bildt flet për demarkacionin

Bashkëkryesuesi i Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, Carl Bildt ka deklaruar se shpreson që nesër do të ratifikohet demarkacioni.

“Sinqerisht shpresoj që Kuvendi i Kosovës nesër do ta ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi. Është e rëndësishme për besueshmërinë dhe perspektivën evropiane”, ka shkruar ai në Twitter.

Ndryshe seanca për ratifikimin e vijës kufitare me Malin e Zi do të mbahet nesër në orën 10:00. Me këtë rend të ditës u mbajt edhe sot një seancë por që u shty për nesër pas dakordimit me shefat e grupeve parlamentare. Veseli sot gjatë fjalës së tij tha se janë në rrugë të mirë që të gjejnë një kompromis për demarkacionin. Kujtojmë që për ratifikimin e kësaj Marrëveshjeje, nevojiten 80 vota të deputetëve apo dy të tretat e numrit të tërësishëm të deputetëve të Kuvendit të Kosovës./21Media