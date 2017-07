Washington demonstron forcën

Dy aeroplanë bombardues strategjik të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë fluturuar mbi Gadishullin e Koresë, kanë njoftuar zyrtarët amerikanë.

Fluturimi i bombarduesve strategjikë ndodhi si kundërpërgjigje e drejtpërdrejtë ndaj testeve më të reja raketore të Koresë së Veriut, u theksua në komunikatën e forcave ajrore të Amerikës. Një zëdhënës i Komandës në Paqësor të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se Koreja e Veriut mbetet kërcënimi më i madh për stabilitetin rajonal dhe qartësoi se nëse dikush në rajon fton forcat amerikane, atëherë ato janë të gatshme që të reagojnë me shpejtësi dhe me fuqi shkatërruese. Aeroplanët bombardues B1, të cilët fluturojnë me shpejtësi më të madhe se ajo e zërit, u shoqëruan gjatë fluturimit nga aeroplanët luftarak të Koresë së Jugut, e më pas u kthyen në bazën e tyre në Guam. Koreja e Veriut konfirmoi se të premten ka shkrepur një raketë interkontinentale balistike, ndërsa udhëheqësi i vendit, Kim Jong Un, ka vëzhguar personalisht testin, përcjell rtv21.tv

Kim me këtë rast tha se ky test është një vërejtje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nuk do të jenë të sigurta nga shkatërrimi, nëse bëjnë përpjekje ta sulmojnë vendin e tij. Analistët theksuan se të dhënat për testin e ri raketor të premten dëshmojnë se disa pjesë të Amerikës, përfshirë këtu edhe Los Axhelosin dhe Çikagon, tanë mund të qëllohen nga raketat veri-koreane.

Në anën tjetër, Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se është i dëshpëruar me Kinën, për shkak se ky vend nuk po bën aq sa duhet për të ndalur programin bërthamore të Koresë së Veriut. Tramp në Tuiter shkroi se udhëheqësit e mëhershëm amerikanë i kanë lejuar Kinës që të fitoi miliarda dollarë në vit me tregti, por se Pekini nuk ndihmoi që të zgjidhen problemet me Penianin.

“Nuk kanë bërë asgjë për ne në lidhje me Korenë e Veriut, vetëm fjalë. Nuk do të lejojmë që kjo të vazhdoi. Kina mund të zgjidh shumë lehtë këtë problem”, shkroi Trump./21Media