Kryetari i komunës bleu vota, përfundoi nën pranga

Kryetari i Komunës së Kavadarit, Aleksandar Panov është dënuar me dy muaj burg dhe 25 000 denarë gjobë, për blerje të votave në zgjedhjet e fundit parlamentare. Në reagimin e tij, Panov thotë se është viktimë i një gjykatësi i cili po i vardiset pushtetit, kurse paralajmëroi se do ta ankimoj këtë vendim.

“Bëhet fjalë për vendim i cili është i bazuar në një deklaratë të rrejshme, e cila është ndryshuar dy herë, pa asnjë provë materiale. E di që gjykatësi është politikisht i motivuar dhe se po i vardiset qeverisë aktuale me përndjekje politike të atyre që nuk mendojnë njëjtë si ata, por herët apo më vonë, e vërteta do të dalë në shesh”, tha Aleksandar Panov.

Edhe pse për këtë ndodhi, Gjykata Themelore e Kavadarit po heton që nga dhjetori i vitit të kaluar, deputeti i VMRO DPMNE-së, Trajçe Dimkov thotë që nuk din gjë për këtë rast.

“Koment i juaji për kryetarin e komunës, Aleksandar Panov, i cili është dënuar me dy muaj burg?

“- Të ju them të drejtën, për herë të parë dëgjoj për këtë rast… Do të informona dhe ju përgjigjem.

Ja, ju informoj unë… Është dënuar me 2 muaj burg, dhe gjobë prej 25 000 denarë, për blerje votash gjatë procesit zgjedhorë, kandidati juaj, Aleksandar Panov?

– Në këtë moment nuk mund të ju jap përgjigje. Me të vërtetë nuk jam i njoftuar me rastin”, tha Trajçe Dimkov, deputet i VMRO-DPMNE-së.

Që në atë kohë, TV21 gjeti dëshmitarë i cili pohonte se ka parë qytetarë të nacionalitetit Romë duke marrë para.

“Një njeri mori para por nuk donte që ta fotografojmë. Në dorë kishte 1000 denarë. Për këtë kemi edhe fotografi. Kishte 30, 40 njerëz që ishin romë”, u shpreh një banor i Kavadarit.

Për këtë shkelje është i paraparë dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 viti, por gjykatësi e ka marrë parasysh faktin se i akuzuar nuk ka qenë i dënuar deri më tani. Panov nuk erdhi në seancën e sotshme ku u shqiptua dënimi, por të mërkurën ai pohonte se është i pafajshëm. Por kështu nuk thoshte dëshmitari, Sali Memedov, i cili para trupit gjykues tha se Panov i ka dhënë 1000 denarë për të votuar për VMRO DPMNE-në. Megjithatë, Panov do të ketë të drejtë që të rikandidaohet për Kavadarin.

Kodi Zgjedhore

Neni 7

Alineja 3

“-Kandidat për deputet, anëtar këshilli dhe kryetar komune, nuk mund të jetë person i cili:

-është i gjykuar me vendim të plotfuqishëm me burg të pa kusht mbi gjashtë muaj, edhe nëse vuajta e dënimit ende nuk ka filluar

-apo nëse po vuan dënimin me burg për vepër penale të bërë.”

Panov është kryetari i dytë i komunës nga radhët e VMRO DPMNE-së, që dënohet me burg, pas Vlladimir Taleskit i cili u dënua me burg shtëpiak për keqpërdorim të mjeteve financiare të komunës./21Media