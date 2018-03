"Ne kemi bërë përzgjedhjen e listës sipas Ligjit për Arsimin e Lartë"

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës ku po diskutohet lidhur me Vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lart për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit tha se lista që e kanë sjellë me emra për anëtarë të bordit të Agjencisë Kosovare të Akredimit është më e mira dhe me persona apolitik dhe siç thsa ai ani pse ndoshta nuk është me e qëlluara.

Ai ka shpjeguar se të diplomuarit në programet e akredituara të universiteteve sipas shefit të EQAR, nuk do të kenë probleme për njohjen e diplomave nga universitetet botërore.

“Ajo çka mund t’iu them sot, ne kemi bërë përzgjedhjen e listës sipas Ligjit për Arsimin e Lartë. Ministri ka kërkuar që personat që duhet të propozohen në këtë listë të jenë apolitik. Dhe, iu kisha lutur, lista ka qenë publike, nuk po dua ta mbroj këtë listë, sepse ne vet kemi kërkuar transparencë sepse nuk kemi asnjë lidhje emocionale me këtë listë, për ne është që të jetë lista më e pavarur. Nuk them që është lista më e qëlluar, që ka qenë e propozuar, por së paku jemi munduar që lista të mos jetë politike. . Dhe ju që e keni lexuar listën, ma thoni se ky person është person që mbanë post politik unë do ta jap një përgjigje. Por kemi një listë që përmban njerëz profesional, njerëz kredibil, por që nuk janë njerëz politik. Kemi kërkuar që kjo listë të verifikohet, kemi kërkuar që ta ndalim këtë listë, jemi të hapur që gjithsecili mendon që ka mundës të jap në verifikimin e kësaj list e ne jemi të gatshëm të diskutojmë”, u shpreh Bytyqi.

Një debat në Kuvend që është thirrur nga partitë opozitare në lidhje me përjashtimin e Kosovës nga EQAR është duke vazhduar nga deputetët e Kosovës.