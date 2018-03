Bytyqi: Ne gjetëm një ministri me shumë probleme funksionale të grumbulluara për vite të tëra

Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyçi në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës ku po diskutohet lidhur me Vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lart për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit ka hedhur akuza në drejtim të ministrave të mëparshëm të cilën udhëheqën dikasterin kryesor të arsimit.

“Por cila ishte gjendja e arsimit në kohën kur qeveria aktuale e mori. Ne gjetëm një ministri me shumë probleme funksionale të grumbulluara për vite të tëra. Edhe zyra e Unionit Evropian e konfirmoi këtë. Kjo zyre tregoi mangësitë e kësaj Ministrie”, ka thënë Bytyqi në seancë.

Tutje ministri i Arsimit vendimin për shkarkimin e anëtarëve nga Agjencia Kosovare e Akredimit e ka quajtur veprim të ngutshëm.

Sipas Bytyqit, edhe bordi i shkarkuar do ta përjashtonte Kosovën nga EQAR-i.

Ndryshe, kjo seancë është thirrur me kërkesën e deputetëve Avdullah Hoti dhe Arbërie Nagavci, të mbështetur edhe nga 38 deputetë të tjerë nënshkrues.

Ndryshe javën e kaluar është përjashtuar Agjencia Kosovare e Akreditimit nga organizata ndërkombëtare ‘European Quality Assurance Register for Higher Education’. Kujtojmë se Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim me 25 shtator të vitit të kaluar për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie.

Vendimin e kishte marr pas kërkesës së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së. Kryeministri Haradinaj këtë kërkesë e kishte bërë duke e arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjellë me parregullsi serioze, ndërsa kishte kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhjen e njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin e arsimit, etike dhe profesionale./21Media