Albumi do të titullohet “French Touch”

Këngëtarja franceze dhe aktorja me prejardhje italiane Carla Bruni në vjeshtë do të vijë me albumin e ri pas katër vitesh pauzë dhe i cili në tërë si do të jetë në gjuhën angleze.

Albumi “French Touch” pritet të dalë më 6 tetor dhe kryesisht është i dedikuar për rajonin anglez-folës.

Carlo Bruni sot ka lansuar singlin e parë nga albumi që titullohet “Enjoy the Silence” të grupit të njohur Depeche Mode.

