Program i pasur e buxhet më të ulët

Fshati Kukaj në komunën e Prishtinës falë festivalit EtnoFest është shndërruar në nga destinacionet kryesore për adhuruesit dhe studiuesit e etno kulturës sonë. Çdo fundjavë nga tre gushti deri më tre shtator në fshatin Kukaj në kuadër të Etnofest-it do të prezantohen nëntë shtylla programore me 50 njësi, ku temë kryesore do të jetë “Hasi”./21Media