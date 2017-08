Po ndodh pas 99 vitesh

21 gushti 2017 do të jetë dita e shënuar kur do të ndodhë eklipsi që do të mbulojë tërësisht diellin.

Ky eklips ndodh për herë të parë që nga viti 1918.

Hëna do të zhvendoset pas Diellit dhe sipërfaqja e Tokës do të zhytet në hije të plotë për disa minuta.

Eklipsi do të mund të shihet në të gjitha shtetet e botës, por më i dukshëm do të jetë në Amerikë. Mendohet se do të zgjasë 1 orë e 40 minuta.

Teoritë konspirative që qarkullojnë në lidhje me këtë eklips nuk janë të pakta.