Ajo po përfundon pushimet

Modelja e njohur shqipatare, Emina Cunmulaj e cila karrierën po e zhvillon në Amerikë, njihet si ndër modelet më të bukura dhe më të suksesshmet.

Ajo së bashku me familjen e saj ka filluar pushimet kohë me parë mirëpo, pushimeve iu erdhi fundi. Ajo sot ka postuar disa fotografi dhe video në rrjetin social “Instagram” duke ia lënë një mbishkrim se do t’i mungojnë mëngjeset e tilla, siç i quan ajo të mrekullueshme.

Kujtojmë se dje bashkëshorti i saj ka festuar ditëlindjen, ndërsa modelja Cunmulaj kishte përgatitur një befasi të këndshme dhe romantike./21Media