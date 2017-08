AVUK: Kontrolli i rreptë i produkteve ushqimore

AVUK: Kontrolli i rreptë i produkteve ushqimore

Në këto ditë me temperatura të larta qytetarët duhet të kenë kujdes edhe çfarë ushqimi konsumojmë. Agjencia e ushqimit dhe veterinës ka shtuar aktivitetet për kontrollin e ushqimit dhe sigurojnë qytetarët se produktet të cilat importohen i nënshtrohen një kontrolli të rreptë dhe si të tilla janë të sigurta. Në këtë temë kolegu Bahtir Cakolli do të zhvillojë një bisedë me kryeshefin ekzekutiv të Agjencisë së ushqimit dhe veterinës, Valdet Gjinovcin./21Media