Klubi londinez kërkon që në marrëveshje të përfshihet Casemiro

Klubi londinez, Chelsea janë të gatshëm ta shesin, Eden Hazard-in në Real Madrid vetëm nësë në marrëveshje përfshihet mesfushori brazilian i Realit, Casemiro.

Don Balon, raporton se Chelsea dëshirojnë 100 milionë euro dhe Casemiron në mënyrë që Hazard-i të kalojë në Real.

Mbetët të shihet nësë Reali do të tentoj gjatë verës që ta marr në skuadër belgun i cili është lidhur me raportimet se së shpejti do të ndërroj skuadër./21Media