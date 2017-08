Christopher Wray konfirmohet drejtor i FBI-së

Senati amerikan ka konfirmuar emërimin e Christopher Wray për drejtor të ri të FBI-së.

Wray u konfirmua në këtë funksion gati tre muaj pasi që Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, shkarkoi nga funksioni ish-drejtorin e FBI-së, James Comey

Për konfirmimin e Wray votuan 92 senatorë, ndërsa pesë të tjerë votuan kundër.

Wray do të kryesoi FBI-në gjatë hetimeve federative në lidhje me akuzat për lidhjet e pretenduara të fushatës presidenciale të Trumpit me Rusinë.

Wray ka ushtruar funksionin e zyrtarit të lartë në ministrinë e Drejtësisë, në administratën e Presidentit George Bush-it të Ri. /21Media