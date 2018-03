Prindërit tregojnë si ia dalin t'i rrisin këta fëmijë

Prindërit tregojnë si ia dalin t’i rrisin këta fëmijë

Familjet vijnë në të gjitha format dhe madhësitë. Nga një vend në tjetrin, do të gjeni se familjet e tyre me siguri ndryshojnë. Për një çift amerikan, familja e tyre vazhdon të rritet dhe nuk duket se do të ndalet, pasi ata presin ardhjen e fëmijës së tyre të 14-të.

Jay dhe Kateri Schwandt, të dytë 43 vjeç, filluan krijimin e familjes së tyre së bashku gjatë kohës së tyre në kolegj.

Çifti ka vetëm djem duke filluar nga mosha 2 deri në 25 vjeç dhe mezi presin zbulimin gjinor të fëmijës së tyre të ardhshëm.

Pavarësisht nga familja dhe miqtë që duan të kuptojnë nëse kjo është më në fund një vajzë këtë herë, në një intervistë, nëna, Kateri tha: “Për ne, është fjala për fëmijën, për mrekullinë e jetës. Nuk është për të patur një vajzë”.

Kur u pyet babai nëse po përpiqen për një vajzë, ai me shaka tha: “Mund të përpiqemi përgjithmonë!”

Duke qenë e martuar menjëherë nga shkolla e mesme, çifti filloi krijimin e familjes së tyre ndërsa shkonte në kolegj dhe vazhdoi edhe kur Jay ndoqi shkollën e drejtësisë dhe Kateri fitoi studimet e saj në psikologji. Çifti kishte mirëpritur tashmë gjashtë fëmijët e parë të tyre në botë deri në kohën që filluan karrierën e tyre profesionale.

Edhe me një pjatë të plotë, ata vazhduan të rrisnin familjen e tyre, me Jay duke e pranuar se “kurrë nuk ishte një barrë”.

Çifti zbuloi se ata gjithnjë e dinin se donin një familje të madhe, por imagjinonin se do të ishin 6 ose 7 fëmijë.

Dyfishuar këtë projeksion, çifti deklaroi se besimi i tyre luajti një rol të madh në mënyrën se si mori formën e familjes së tyre. Babai pranon se kurrë nuk nuk i shikon si barrë dhe se nëse ata mendonin se nuk do të ishin në gjendje të siguronin vëmendje apo mjete financiare për ndonjë prej tyre, ata nuk do të kishin vazhduar.

Kur bëhet fjalë për një familje të madhe, të dy pajtohen se menaxhimi i kohës dhe durimi e bëjnë atë të funksionojë, transmeton rtv21.tv.

Me një rutinë të mirë në vend dhe ndihmën e djemve të tyre më të vjetër, familja shkon shumë më mirë.

Pa marrë parasysh gjininë, familja Schwandt pa dyshim është e kënaqur që do të takohet me anëtarin më të ri të familjes, duke pranuar se ata “duan të shijojnë çdo minutë dhe t’i kushtojnë vëmendje gjërave të vogla”./21Media