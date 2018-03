Ambasadorja Kapitanoviq : Shtetet e tjera kanë pasur kritere të ndryshm

Ambasadorja e Kroacisë në Kosovë, Maria Kapitanoviq, ka deklaruar se miratimi i demarkacionit me Malin e Zi dhe luftimi i krimit dhe korrupsionit duhet të bëhet për të ndodhur liberalizimi i vizave. Gjatë një bashkëbisedimi me studentët e AUK-ut, derisa ka ndarë përvojat kroate në përparimin e integrimit në BE, mundësitë dhe sfidat, Kapitanoviq theksoi se shtetet tjera kanë pasur kritere të ndryshme për liberalizim të vizave./21Media

