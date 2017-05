Konkurentët e mbrëmjes së sotme

Sonte do të mbahet nata e parë gjysmëfinale e festivalit evropain të këngës “Eurovizion”. Konkurentët të cilët do të përformojnë sonte vijnë nga 18 vende, ku do të jetë edhe Shqipëria me përfaqësuesen e saj Lindita Halimi, shkruan rtv21.tv

Lindita do të jetë e katërta e cila do të ngjitet në skenën e Eurovizionit me këngën “World”. Ndërkohë që tre përfaqësuesit e shteteteve të tjera të cilët do të përformojnë para saj janë: Robin Bengtsson me këngën “I can’t go on” (Suedia), Tamara Gachechiladze me “Keep The Faith” (Gjeorgjia), Isaiah me “Don’t Come Easy” (Australia), për tu pasuar nga :

Blanche – “City Lights” (Belgjika)

Slavko Kalezić – “Space” (Mali i Zi)

Norma John – “Blackbird “ (Finlanda)

Dihaj – “Skeletons” (Azerbajxhan)

Salvador Sobral – “Amar Pelos Dois” (Portugalia)

Demy – “This is Love” (Greqia)

Kasia Moś – “Flashlight”- (Polonia)

Sunstroke Project – “Hey Mamma” (Polonia)

Svala – “Paper” (Islanda)

Martina Bárta- “My Turn” (Cekia)

Hovig – “Gravity” (Qipro)

Artsvik- “Fly With Me” (Amrenia)

Omar Naber – “On My Way” (Sllovenia)

Triana Park – “Line” (Lativia)

Ukraina do të jetë vendi nikoqir për Eurovizionin e sivjetmë, ku nata e parë do të jetë sonte me fillim prej orës 21:00, e dyta me 11 maj dhe finalja me 13 maj./21Media

