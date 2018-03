Çitaku i reagon Daçiqit ndaj deklaratës se SHBA dhe Britania duhet të tërheqin njohjen e Kosovës

Ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku ka reaguar ndaj deklaratave të Ministrit të Jashtëm të Serbisë, Ivica Daçiq, i cili tha sot se do të ishte më e logjikshme që SHBA dhe Britania e Madhe të tërheqin njohjen e Kosovës se sa Rusia ta njohë atë, përcjell rtv21.tv.

Çitaku në Twitter ka shkruar se me të realizueshme do të ishin ëndrrat e saj për t’ u bërë kampione e Wimbledonit ose të shkonte në hënë se sa dëshira e Daçiqit.

“Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiq, paska deklaruar që dëshira e tij është që SHBA-të dhe Mbretëria e Bashkuar të tërheqin njohjen e Kosovës. Çfarë mund të them, do të doja të isha një kampione Wimbledonit, dhe do të doja që të mund ta përballoja një udhëtim për në hënë…duhet të them që ëndrrat e mia janë më afër realiteti”, ka shkruar ambasadorja Çitaku

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiq, këto deklarata i ka bërë pas deklaratave të Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi i cili ka thënë se njohja e Kosovës nga pala ruse do të ndikonte që Serbia të heqë dorë nga mitologjia e rreme./21Media