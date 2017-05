Pep Guardiola është vënë në kërkim të një portieri të ri

Pasi zhgënjeu me transferimin e Claudio Bravos nga Barcelona një vit më parë, Pep Guardiola kërkon një portier tjetër për të ardhmen te Manchester City.

Trajneri spanjoll pëlqen talentin e Milanit, Gianluigi Donnarumma dhe është i gatshëm që për 18-vjeçarin të paguajë 30 milionë funte.

Megjithatë bisedimet me Milanin nuk do të jenë të lehta, pasi që klubi italian nuk po pranon që assesi të futet në bisedime me asnjë skuadër për të shitur njërin prej portierëve më premtues në Itali.

Donnarumma ka kontratë me Milanin deri në vitin e ardhshëm dhe ende nuk është arritur marrëveshje për vazhdimin e saj.

