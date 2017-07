''Çka është ekstra është një plus më i madh''

”Çka është ekstra është një plus më i madh”

E ftuar sonte në emisionin veror të RTV21 ‘’21Gradë’’ ishte disenjatorja e njohur kosovare, Blerina Kllokoqi-Rugova, me të cilën u bisedua për jetën profesionale dhe private të saj.

Njëra nga pyetjet që iu bë asaj dhe vëllaut të saj, Petritit ishte se a janë të kënaqur me arritjet e tyre dhe çka ju ka mbetë pikë? Në këtë pyetje, disenjatorja kosovare tha se nuk i ka mbetur pikë asgjë dhe çka ka dashur e ka arritur. ”Besoj që e kam arritu qatë që e kom dashtë, tash krejt çka është ekstra është një plus më i madh”, tha ajo, shkruan rtv21.tv

Ndërsa, Petriti lidhur me këtë pyetje tha se njeriu duhet me luftu çdo ditë për diçka shumë e më shumë. ”Kuptohet që jom i kënaqur, gabime nuk ka po e di që muj ma shumë edhe se nali veten me qikaq”, tha ai.

Ndryshe, Petriti është njëri ndër menaxherët e Zone Club, ndërsa Blerina është ndër kreatoret më të njohura në vend dhe më gjerë./21Media