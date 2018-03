Parlamenti Studentor kërkon të mos ratifikohet propozimi i MASHT

Pas përjashtrimit të Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga organizata ndërkombëtare ‘European Quality Assurance Register for Higher Education’, ka reaguar Parlamenti Studentor i Universitetit të Prishtinës.

PS shpreh shqetësimin se si pasojë e këtij përjashtimi diplomat e lëshuara në Kosovë mund të mos njihen në vendet evropiane. “ Çka na duhen vizat nëse diplomat tona nuk njihen në Evropë?!!Ne ju bëjmë thirrje edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës që mos ta ratifikojnë propozim vendimin e MASHT-it për emërimin e 9 antarëve të Këshillit Shtetëror të cilësisë dhe të kërkojnë përgjegjësi për ndërhyrjen në punën e institucioneve të pavarura. Ne propozojmë që në të ardhmen anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë të zgjidhen përmes një konkursi publik, zgjedhja dhe shkarkimi i tyre të bëhet vetëm nga Kuvendi Kosovës vetëm në baza profesionale”, thuhet në reagimin e Parlamentit Studentor të UP-së.

Kujtojmë se Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim me 25 shtator të vitit të kaluar për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie.

Vendimin e kishte marr pas kërkesës së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së.

Kryeministri Haradinaj këtë kërkesë e kishte bërë duke e arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjellë me parregullsi serioze, ndërsa kishte kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhjen e njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin e arsimit, etike dhe profesionale./21Media