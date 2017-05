Çka e nervozon dhe frymëzon Albanin?, gjërat që do t'i bënte gjithnjë dhe cila ka qenë ëndrra e tij?, tregon vetë këngëtari

Çka e nervozon dhe frymëzon Albanin?, gjërat që do t’i bënte gjithnjë dhe cila ka qenë ëndrra e tij?, tregon vetë këngëtari

Këngëtari i njohur dhe i dashur për publikun, Alban Mehmeti në një intervistë dhënë rtv21.tv ka treguar gjëra që pak kush i di nga jeta e tij. Përveç tyre, në pyetjet e parashtruara, këngëtari nuk ka lënë pa përmendur edhe situatën politike në vend, për të cilën tha disa fjalë.

Ai tha se atë tani po e nervozojnë zhvillimet politike. ‘’Të them të drejtën kohëve të fundit një gjë që më bënë më së shumti nervoz është situata politike pasiqë politika nuk është duke bërë atë shërbim për të cilin është e destinuar’’, tha Albani.

Krahas nervozës, Mehmeti rrëfeu edhe për atë që nuk do të bënte kurrë dhe atë që do ta bënte gjithnjë. ‘’Nuk do të keqpërdorja fatkeqësinë e dikujt e gënjeshtrën për përfitme materiale, siç po kemi raste që po bëjnë njerëzit vetëm sa për të ardhur deri tek një shumë parash’’, tregoi këngëtari duke shtuar se do të mundohet të bëjë mirë gjithë jetën.

Ndërsa sa i përket asaj se cilat janë gjërat që ka ëndrruar ai dhe i janë realizuar?, Albani tha se profesioni i muzikës ka qenë ëndrra e tij.’’Muzika është gjëja që gjithnjë kam ënderruar dhe falë Zotit kam realizuar pjesën më të madhe të saj’’ tregoi aktori, shkruan rtv21.tv. Ndërkaq, se cilat janë të veçantat e punës dhe gjërat që e frymëzojnë, këngëtari tha se në punën që bënë gjithçka është e është e veqantë dhe e bukur, derisa shtoi se çdo gjë e bukur dhe e ndieshme e frymëzon.

Ndryshe, Albani është mjaft i angazhuar edhe me këngë të zhanrit popullor, ku po realizon koncerte të shumta në vend dhe më gjerë./21Media

http://rtv21.tv/cka-po-e-nervozon-kengetarin-e-njohur/