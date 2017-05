Veshjet, flokët dhe grimi janë hallka që krijojnë një zinxhir, andaj kushtoni rëndësi kombinimit të tyre

Veshjet, flokët dhe grimi janë hallka që krijojnë një zinxhir, andaj kushtoni rëndësi kombinimit të tyre

Mbrëmja e maturës është përmbyllja e një kapitulli të veçantë në jetën e njeriut dhe sigurisht fotografitë dhe kujtimet do të mbesin përherë në sirtarin e kujtimeve. Andaj për këtë natë kujdes të veçantë patjetër se duhet t’i kushtojmë pamjes së jashtme, veshjes dhe grimit e flokëve.

Nëse jeni maturante apo doni të dini diçka rreth maturës, do të ju sjellim disa këshilla profesionale nga Studio Agona, një vend ky shumë i frekuentuar nga vajzat e reja.

Agona në një intervistë për portalin rtv21.tv na ka treguar se cilat janë stilet dhe trendet e flokëve dhe grimit që maturantet duhet t’i kenë parasysh këtë vit.

“Ka preferenca të shumta sa i përket grimit dhe kjo shkon varësisht prej shijes së klientit. Por jo çdo stil i grimit i përshtatet secilës fytyrë andaj mundohem në maksimum qe t’i këshilloj se çka do ju rrinte më bukur në fytyrën e tyre. Grimi është diçka që s’njeh kufi, pasi ke të bësh me nuanca të ngjyrave dhe me to mund të kombinosh shumëçka pra paraqet art. Prandaj jo patjetër duhet të shkosh me grimin e njëjtë tek të gjithë. Pasi tash veç po hymë në stinën e verës preferohen ngjyrat e hapura dhe më të ëmbla. Këtë vit sa i përket flokëve preferohen më shumë gërshetat, mbledhjet e lehta të flokëve dhe dredhat më të lehta”, u shpreh Agona, shkruan rtv21.tv

Grimerja tha se flokët dhe grimi duhet të kombinohen mes vete, të gjejnë një gjuhë të përbashkët sepse siç thotë ajo, ato paraqesin tërësinë e dukjes së një vajze. Andaj ajo këshillon maturantet që kur i duan flokët më të ndërlikuara grimi të jetë më i lehtë dhe anasjelltas.

Por duke mos harruar asnjëherë edhe veshjen që kanë, sepse Agona tha se paraqet një element kyç për të na orientuar se çfarë do të bëjmë, por shtoi se ka raste kur edhe rrezikojnë me ndonjë kontrast të bukur.

“Kërkesat gjithmonë ndryshojnë, e rëndësishme është që të gjitha kanë një qëllim që të duken sa më bukur”, përfundoi Agona./21Media

http://rtv21.tv/cka-po-preferojne-maturantet-kete-vit31109-2/