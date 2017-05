Rita dhe Ed Sheeran japin sinjale për diçka të re

Këngëtarja Rita Ora ka paralajmëruar se pas një pazue dy vjeçare nga muzika është duke punuar në projekte të reja.

Me sa duket artisja me origjinë nga Kosova, do të ketë bashkëpunim me këngëatrin e njohur britanik Ed Sheeran, ndonëse ende nuk është konfirmuar asgjë.

Dyshimet i ngrit një video e postuar në Instagram nga Rita Ora, ku shihet bashkë me Ed, e nga mimika e fytyrës ata pohojnë për diçka.

Ndryshe edhe kënga e fundit të cilën Rita e publikoi para dy viteve ishte duet, është fjala për “Body on me” të realizuar me Chris Broën./21Media



