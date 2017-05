I ftuar në emisionin "1 Kafe prej shpisë" ishte këngëtari i njohur Faton Isufi

I ftuar në emisionin “1 Kafe prej shpisë” ishte këngëtari i njohur Faton Isufi

Fatoni promovoi në emision këngën dhe videoklipin e tij më të ri të titulluar “Çka” e cila sapo është publikuar në kanalin e tyre zyrtar në YouTube.

Për këngën e re Fatoni tha se ka bashkëpunuar me kantautorin e njohur Hekuran Krasniqi ndërsa për tekstin me këngëtaren e njohur Filloreta Raçi apo siç njihet me emrin artistik Fifi.

Ndërsa videoklipin e këngës e ka punuar me Bug Production./21Media

http://rtv21.tv/cka-thote-faton-isufi/