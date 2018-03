Në seancën e jashtëzakonshme ku po diskutohet për përjashtimin e AKA-së nga EQAR

Në seancën e jashtëzakonshme ku po diskutohet për përjashtimin e AKA-së nga EQAR

Deputeti i PDK-së, Nezir Çoçaj, ka thënë se arsimi i lartë në vazhdimësi ka pasur ngritje në Kosovë, ndërsa ka kërkuar që bordi i ri i Agjencisë Kosovare të Akreditimit të jetë sa më cilësor, pasi ai ka një përgjegjësi të madhe para vetes.

“Situata ka qenë e pavolitshme dhe jemi në një situatë jo të mirë dhe unë mbështes ministrin dhe shpresoj se edhe ai duhet të diskutojë rreth listës së bordit të Agjencisë Kosovare të Akreditimit , e cila duhet të jetë sa më cilësore, pasi kanë një përgjegjësi mjaft të madhe”, ka thënë ai në seancën sotme të Kuvendit të Kosovës, ku po diskutohet rreth përjashtimit të Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga Regjistri Europian i Cilësisë (EQAR).

Çoçaj ka kërkuar përkushtim sa më të madh në arsimin e lartë, duke thënë se nuk ka qenë i mirë shkarkimi i të gjithë anëtarëve të Bordit të AKA-së.

Ndryshe javën e kaluar është përjashtuar Agjencia Kosovare e Akreditimit nga organizata ndërkombëtare ‘European Quality Assurance Register for Higher Education’. Kujtojmë se Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim me 25 shtator të vitit të kaluar për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie.

Vendimin e kishte marr pas kërkesës së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së. Kryeministri Haradinaj këtë kërkesë e kishte bërë duke e arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjellë me parregullsi serioze, ndërsa kishte kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhjen e njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin e arsimit, etike dhe profesionale.