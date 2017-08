Conte e ka pranuar se ekziston një mundësi e tillë

Trajneri italian është i vetëdijshëm për mundësinë e largimit të yllit të skuadrës.

Spekulimet e transferimeve të futbollistëve përmendin sërish emrin e Eden Hazard.

Së fundmi, në media të ndryshme ka qarkulluar lajmi për mundësinë e transferimit të futbollistit belg te Barcelona, që kërkon të bëjë blerje të rëndësishme pas largimit të Neymar.

Antonio Conte e ka pranuar se ekziston një mundësi e tillë, e thotë më tej se ai nuk do të jetë në gjendje që ta ndalë atë, nëse do të marrë vendimin për t’u transferuar te katalanasit, ndonëse beson që Hazard do të mbetet te Chelsea.

“Eden Hazard është një lojtar cilësor dhe unë si trajner mund të jap opinionin tim. Por vendimin përfundimtar për të ardhmen e tij e merr gjithnjë klubi. Unë pres që ai të vazhdojë të jetë pjesë e Chelsea. Nuk është momenti i duhur për ne që të lejojmë largime lojtarësh”, ka thënë Conte.