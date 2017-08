Douglas Costa premton gjëra të mëdha me Juventusin

Futbollisti brazilian është transferuar nga Bayern Munichu për 40 milionë euro në këtë afat kalimtar veror dhe ai është i bindur se do të ketë shumë suksese me Juventusin.Costa thotë se Juve ka një skuadër aq të fortë sa që është kandidat për ta fituar Ligën e Kampionëve dhe ai vetë do ta ndihmojë ekipin që ta arrijë këtë sukses.

“Pse Juventusi? Sepse në tre vitet e fundit ata kanë luajtur në dy finale të Ligës së Kampionëve dhe mbeten skuadra me dëshirën dhe mundësitë më të mëdha për ta fituar këtë trofe”, ka thënë Costa. “Unë dua të hyjë në histori. Një vit para Kampionatit Botëror, nuk kam mundur të zgjidhja një klub më të mirë”. “Jam këtu për të fituar gjithçka, përfshirë Ligën e Kampionëve”, ka përfunduar braziliani./21Media