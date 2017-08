Barcelona heq dorë nga Coutinho

Barcelona ka hequr dorë nga braziliani Countinho. Kështu shkruan gazeta locale “LiverpoolEcho”. Sipas kësaj gazete Coutinho do të qëndrojë në Liverpool pasi që Barcelona nuk panojë të paguajë më shumë se 150 milionë euro për futbollistin.

“LiverpoolEcho”, shkruan se bëhej fjalë për një “ofertë-kurth”, pasi Barcelona do të paguante 89 milionë euro, ndërsa pjesën tjetër me kusht nëse Coutinho do të fitojë Topin e Artë ose Barcelona do të fitojë disa Champions në vitet e ardhshme.