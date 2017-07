Liverpool janë duke përgatitur zëvendësimin për brazilianin Philippe Coutinho

Neymar është afër kalimit tek PSG, e kjo do të thotë se Barcelona do të vihen me të gjitha forcat pas mesfushorit Phlippe Coutinho, e Liverpool do ta ketë të vështirë ta mbajë brazilianin, shkruan rtv21.tv.

Sipas Le 10 Sport, Liverpool do të transferojnë francezin e Monaco-s Thomas Lemar në rast të largimit të Coutinho-s. Monaco ka refuzuar një ofertë prej 50 milionë eurosh nga Arsenal, por në rast të shitjes së Coutinho-s Liverpool do të ketë para të mjaftueshme për të transferuar 21 vjeçarin./21Media