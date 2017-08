Dafina patriote

Dafina patriote

Këngëtarja Dafina Zeqiri aktualish është në Amerikë ku po zhvillon karrierën si dhe synim ka famën ndërkombëtare. Ajo ka publikuar edhe këngën “Four season”, e cila është e para sa i përket kësaj etape të karrierës, shkruan rtv21.tv

Ndërkohë që edhe pse në largësi, Dafina dëshmon se nuk ka harruar origjinën e saj. Në një fotografi të postuar në Isntagram Story ajo shihet në New York duke u argëtuar me shoqëri teksa në duar ka një shkrepëse me flamurin shqiptar. “E kallem krejt”, “Ja qesim flakën” janë mbishkrimet që ka lënë mbi foto./21Media