Ministrat e dy vendeve paralajmëruan mbajtjen e një seance të përbashkët të të dy qeverive në vjeshtë këtij këtij viti

Ministrat e dy vendeve paralajmëruan mbajtjen e një seance të përbashkët të të dy qeverive në vjeshtë këtij këtij viti

Shqipëria dhe Maqedonia nuk kanë çështje të hapura dhe dëshirojnë bashkëpunim edhe më të mirë si rrugë e vetme e sigurt drejt integrimeve euroatlantike, theksuan ministrat e punëve të jashtme të të dy vendeve, Ditmir Bushati dhe Nikolla Dimitrov, në takimin e sotëm në Tiranë.

Të dy ministrat paralajmëruan mbajtjen e një seance të përbashkët të të dy qeverive në vjeshtë këtij këtij viti në Pogradec, ku do të bisedohet për projekte për zhvillimin e dy vendeve dhe për rajonin në tërësi.

“Pas takimit në Trieste sot ramë darkord të mbahet mbledhje e përbashkët të dy qeverive në vjeshtën e këtij viti në Pogradec. Ky do të jetë një zhvillim i ri në marrëdhënien ndërmjet dy vendeve tona dhe do të krijohet mundësia që përmes këtij mekanizmi të prioritizojmë sektorët e bashkëpunimit për të lehtësuar në këtë mënyrë realizimin e projekteve strategjike që do të sigurojnë financimin përmes kombeve europiane dhe ndërkombëtare”, deklaroi ministri i Jashtëm shqiptar, Ditmir Bushati.

Sipas tij, Shqipëria dhe Maqedonia kanë potencial për të krijuar një aks të ri zhvillimor në rajon, duke modernizuar infrastrukturën, e cila, vuri në dukje Bushati, vitet e fundit nuk ka qenë në qendër të vëmendjes europaine lidhur me korridoret kryesore.

Shqipëria, vazhdoi ministri Bushati, dëshiron edhe më tej t’i zhvillojë marrëdhëniet me Maqedoninë. “Shpesh përmendej në të kaluarën, kur kishte disa keqkuptime për qëndrime të caktuara se për ne Maqedonia është një fqinj i rëndësishëm. Stabiliteti demokratik, harmonia ndëretnike, barazia si një koncept shoqëror e qeverisës kryesisht mes komunitetit maqedonas e atij shqiptar është i një rëndësie të posaçme për Maqedoninë dhe për ne, por edhe për stabilitetin demokratik e bashkëpunimin rajonal dhe për avancimin e të gjithë rajonit në rrjedhat europiane dhe euroatlantike”, u shpreh ministri Bushati.

Ai e përshëndeti, siç theksoi, planin ambicioz për reforma të Qeverisë së Maqedonisë 3-6-9 që synon ta demokratizojë e zhvillojë më tej Maqedoninë dhe përshpejtimin e reformave të nevojshme për integrim në NATO dhe BE. Maqedonia mund të konsiderojë në mbështetjen e Shqipërisë për anëtarësim në NATO”, tha Bushati.

“Shqipëria nuk ka qenë dhe nuk do të jetë pengesë për cilindo qoftë vend në aspiratat e saj euroatlantike. Tirana është shumë e interesuar për stabilitetin e Maqedonisë dhe rajonit”, shtoi shefi i diplomacisë shqiptare.

I pyetur për Marrëveshjen e Ohrit, Bushati tha se një pjesë e saj tashmë është përmbyllur në programin e Qeverisë së re të Maqedonisë, e cila, siç shtoi, ka pikëpamje tjetër për shqiptarët.

“Marrëveshja e Ohrit gjendet e trupëzuar në deklaratën e partive shqiptare por edhe në programin e qeverisë së re, është edhe në platformën 3-6-9 të prezantuar në Bruksel dhe para partnerëve ndërkombëtarë. U gëzova shumë që krahas Dimitrovit, ishte edhe një ministër shqiptar në Këshillin e Stabilizimit me Mogerinin dhe Hanin. Jemi në këtë fazë, pjesë e ndryshimeve janë bërë partitë shqiptare, po punojmë me njëri-tjetrin për ta fuqizuar këtë frymë ndryshimi, për të shikuar se cilat praktika duhen mbështetur për të shkuar përtej referimeve politike si ajo e Ohrit”, tha Bushati.

Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Dimitrov tha se me Bushatin janë pajtuar të bëjnë më tepër sesa deklarata politike, dhe të intensifikohet bashkëpunimi në projekte konkrete.

“Dëshirojmë të bashkëpunojmë me fqinjët tanë. Jam i lumtur që e di se e kemi mbështetjen e Shqipërisë në proceset integruese”, deklaroi Dimitrov.

Ministrat gjithashtu janë dakorduar se nevojitet bashkëpunim edhe më i mirë ekonomik dhe tregtar, sepse ajo është larg potencialeve.

Nikolla Dimitrov, sot në Tiranë do të ketë takime edhe me kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe me presidentin e Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta./21Media