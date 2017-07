Është paralajmëruar rikthimi i tij në filmin e ri të “James Bond”, megjithë deklaratat që ai kishte bërë

Aktori 49 vjeçar kishte deklaruar se më me dëshirë do të priste kyçet e duarve, sesa të ripërsëriste rolin.

Tani raportohet nga The New York Times se aktori në të vërtetë do ta përsërisë rolin e Bond për të pestën herë, shkruan rtv21.tv.

Filmi i shumëpritur do të jetë i 25ti në serinë e filmave Bond, dhe rikthimi i aktorit britanik është gjë e sigurt, kanë mbetur të paralajmërohen vetëm regjisori e aktorët tjerë.

Shkrimtarë të skriptës do të jenë Neal Purvis dhe Robert Wade./21Media