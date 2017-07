Mbrojtësi brazilian pritet t’i bashkohet skuadrës së Pep Guardiolas

Real Madridi vazhdon të shesë futbollistët që nuk bëjnë pjesë në planet e Zinedine Zidane.Pas largimeve të James Rodriguez dhe Alvaro Moratas, tani është radha për Danilon i cili do të transferohet te Manchester City.

Për mbrojtësin e krahut të djathtë, klubi anglez do të paguajë 35 milionë euro, derisa ai do të nënshkruajë kontratë pesë-vjeçare me Citizens. Danilo është kërkuar edhe nga Chelsea, por dëshira e futbollistit ka qenë të shkojë tek City i Guardiolas.