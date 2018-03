Sipas Dardan Molliqajt kjo përndjekje duhet të përfundojë duke i sjellur para drejtësisë ata që i arrestuan aktivistët

Pas vendimit të Gjykatës së Apelit për ndërprerjen e paraburgimit të tre aktivistëve të Vetëvendosjes deputeti i VV-së, Dardan Molliqaj tha se në mesin e tyre do të duhej të ishte edhe Astrit Dehari.

“Lirohen nga paraburgimi Atdheu, Egzoni dhe Frashëri. Pikërisht sot, në ditëlindjen e Astrit Deharit, kur ai do të duhej të ishte në mesin tonë duke festuar ditëlindjen e tij. Kjo përndjekje e montuar politike ndaj aktivistëve tanë duhet dhe do të përfundoj duke i sjellur para drejtësisë ata që padrejtësisht arrestuan aktivistët dhe si pasojë na e morrën Astritin”, ka shkruar deputet i VV-së në llogarinë e tij “Facebook”.

Gjykata e Apelit e Kosovës e ka ndërprerë masën e paraburgimit ndaj të akuzuarve Atdhe Arifit, Frashër Krasniqit dhe Egzon Halitit dhe të njëjtit do të mbrohen në liri. Këta të tre, se bashku më të akuzuarën Adea Batushën po akuzohen nga ana e Prokurorisë Speciale për veprën penale “Kryerja e veprës penale terroriste”.

Ndryshe trupi gjykues i Gjykatës Themelore në Prishtinë e kishte shpallur aktgjykimin me 17 nëntor të vitit të kaluar, ndaj katër aktivistëve të VV-së për sulmin me mortajë dore ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Aktivistët e VV-së ishin shpallur fajtorë për akuzën dhe ishin dënuar me një total prej 21 vjet e 6 muaj burg./21Media