Poezi nga poeti i njohur

Andon Z. Çajupi ishte poet shumë i njohur shqiptar, i cili u lind më 27 mars të vitit 1866, ndërsa vdiç më 11 korrik të 1930-ës. Ishte poet i shquar, veprimtar patriot dhe demokrat revolucionar shqiptar./21Media

Dashuria

E mban mënd, moj Marë,

dashurin’ e parë?

Njeri nuk e gjegji,

se jeshmë te vegji.

Unë pa ty s’rrojë,

vij’ e të kërkojë;

tl pa mua s’rroje,

vij’ e me kërkoje.

Në lule me erë

putheshim ngahere,

dhe si burr’ e grua

losnim nënë ftua.

Një ditë, të dyza

losnim mbylla-syza:

U fshyem pa dukur

Cinë të besoj taninë,

perëndin’ a dashurinë?

Perëndi në këte jetë

është dashuria vetë.

——

Bukuria jote, leshërat e tua

posi pëndë korbi, të gjata

mbi thua,ballëtë si diell,

faqetë si mollë,qafa jot’ e gjatë,

mesi yt i hollë,sisëtë si shegë,

dhëmbët si thëlpënjë,buzët si

burbuqe, sytë si gështënjë,

dora si dëborë, fjala jote mjaltë,

kurmi yt i derdhur, shtati yt i naltë;

gjithë më kënaqin, të tëra t’i dua,

po zëmëra jote u bë gur për mua!

—–

Pika-pika bie shiu

dhe dëbora flokë-flokë,

vetëtin e fryn veriu,

breshëri kërcet mi tokë!

Le të fryjë er’ e ftohtë,

s’ka ç’më bën dimëri mua:

Dashuria më mban ngrohtë,

se pushtoj atë që dua.

Kur fryn era me tallas,

kur bie dëbor’ e shi,

sa flë njeriu me gas,

kur ka mikenë në gji!