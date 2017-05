''Shumë të lumtur më bën nëse një ditë do të zbatohet ligji në Kosovë si në Zvicër’’ tha ndër të tjera aktori

Jemi mësuar ta shohim çdo javë si pjesë e treshes së pandashme, të cilët sjellin gaz e lot me batutat e tyre. I qeshur, simpatik dhe plotë humor, si në rolin e studentit, policit, plakut e madje edhe të gruas, të cilin e luan shumë bukur. Eshtë ky aktori i njohur Kosovar, Eqrem Berisha, të cilin publiku e njeh përmes roleve të tij, por si ka qenë Eqremi si femijë?, adoleshent?…etj. Këto dhe gjëra tjera interesante nga jeta e tij, ai këtë herë i zbuloi në kuadër të rubrikës, ‘’personazh i javës’’ i rtv21.tv

Fëmijëria, pjesa më e bukur e secilit, ku secili e kujton me ëndje. Kështu u shpreh edhe Eqremi, i cili rrëfeu copëza interesante nga fëmijëria e tij.

‘’Fillimisht si fëmijë kam qenë i vogël hahahaha dhe nuk më kujtohet fëmijëria ime sepse kam qenë fëmijë hahahaha, pak humor. Po kam pasur një fëmijëri të mirë si çdo fëmijë tjetër, kam lindur dhe rritur në fshat dhe kemi pasur lojëra të ndryshme, mjaft atraktive për kohën e fëmijërisë time, që tani ato lojëra më nuk zbatohet se tash i kemi lojërat në iphona e samsunga, pra unë kam pasë një fëmijëri origjinale e tash është artificiale’’, tregoi aktori duke shtuar se si fëmijë ka pasur gjëra interesante por që e veçoi një prej tyre.

‘’Kur unë kam qenë në klasë të pestë për shkak të pushtetit të atëhershem nga ana e Serbisë jemi detyru të mbajmë mësim nëpër oda si dhe më kujtohet protesta e viteve të 90-t, këto janë dy gjërat më interesante për mua në kohën e fëmijërisë’’, shtoi Berisha.

Si pjesë e dytë, por e rëndësishme e jetës është edhe adoleshenca, aty kur njeriu fillon ta sheh jetën me një këndvështrim tjetër. Në këtë periudhë lindin edhe simpatitë, për këtë pjesë tregon edhe Eqremi. ‘’Po si çdo adoleshent që ka simpati edhe unë kam kalu në atë etapë të jetës, por dashuria e parë dhe e fundit është dashuria për bashkëshorten time që jam i martuar me të dhe kemi një djalë (Ajanin) tonë që është gjithçka për ne’’, tha aktori për rtv21.tv

Krahas të mirave, njerëzit kanë edhe gjëra që kurrë nuk dëshirojnë t’i kujtojnë. Lidhur me këtë, aktori tha se nuk dëshiron ta kujtojë kurrë luftën e fundit dhe po ashtu nuk dëshiron ta harrojë përsëri ‘’luftën e fundit që bëmë ne, UÇK-ja’’.

I pyetur se çka e bën nervoz dhe çka të lumtur?, aktori, Eqrem Berisha tha se nervoz e bën shumë sjellja e njerëzve në rrugë e sidomos në komunikacion. ‘’Me një farë mënyre jo kultura e njerëzve, kurse të lumtur me bëjnë familja ime dhe normal shumë te lumtur më bën nëse një ditë do të zbatohet ligji në Kosovë si në Zvicër’’, tha aktori duke shtuar se nuk do të hiqte dorë nga besimi në Zot, nga dashuria për familjen dhe nga dashuria për atdheun.

Ndërkaq, se cilat gjëra i ka ëndërruar dhe i janë realizuar?, Berisha tha se pikë së pari e ka ëndrruar lirinë, tani po e përjetojn, ka ëndrruar të bëhet aktor, është bërë dhe shtoi se ëndrron të bëhet fortë mirë në Kosovë, gjë të cilën po ashtu edhe shpreson që ta përjetojë.

Ndryshe, aktoi Eqrem Berisha është pjesë e treshës së aktorëve, tashmë të njohur si ”Tukulukat”, të cilët çdo javë argëtojnë publikun me humorin e tyre në emisionin ”Odeon”, i cili transmetohet në RTV21./21Media

