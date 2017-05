Futbollisti shumë i famshëm anglez, që është ikonë e sportit dhe modës tani i është futur edhe aktrimit

David Beckham ka debutuar si aktor në filmin King Arthur, dhe megjithëse një film plot e përplot me aktorë nga më të mirët, përformanca e tij nuk po lavdërohet nga ata që kanë parë edhe pjesë të shkurtra të filmit.

Regjisor i filmit është Guy Ritchie, një regjisor që ka prodhuar filma shumë të dashur për publikun dhe kritikët. Ndoshta edhe King Arthur: Legend of the Sword do të jetë i vlerësuar, por Beckham në rolin e tij duket si i ngurtë, që mezi interpreton rreshtat e tij, shkruan rtv21.tv.

Shumë nga ata që e kanë parë filmin kanë pasur kritika për pjesën e shkurtër të legjendës së futbollit, mirëpo me datën 12 maj filmi do të hapet në kinema anembanë botës, dhe të gjithë do të mund ta shohim pjesën e tij.

Për të parë trajlerin e filmit klikoni videon e mëposhtme.

