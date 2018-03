Deda: Deputetët të jenë unik në mënyrë që të votojnë marrëveshjen

Deda: Deputetët të jenë unik në mënyrë që të votojnë marrëveshjen

Deputeti i Alternativës Ilir Deda ka ftuar kolegët deputetë që të jenë sa më unik në mënyrë që të votojnë marrëveshjen për Demarkacionin.Ai tha se një komunikim i munguar politik ka bërë që të jetë situata që është sot.

Por sipas tij sot ka komunikim dhe se falë këtij komunikimi shpreson që do të kaloj marrëveshja.

“Asgjë dramatike nuk është duke ndodhur. Na kemi ardhur në sagën e përfundimit të Demarkacionit. Ndoshta një mësim i këtyre 3 vjetëve duhet me qenë që partitë politike duhet të komunikojnë më shpesh për çështje të mëdha mes veti. Nëse nuk kanë komunikuar me tre vjet tash ka komunikime . Sot asgjë, dihet që do të ketë debat edhe shpresojmë votë edhe do të përfundon çështja e Demarkacionit . Gjitha këto gjërat që kanë ndodh dje , pardje e sot , kanë të bëjnë me mungesë të komunikimit të forcave politike e cila po ndodh sot. Edhe kjo është pozitive “, tha Deda.

I pyetur pse subjekti me të cilin janë në koalicion LDK-ja ka kërkuar që vetëm marrëveshja e 26 gushtit do të votohet dhe jo diçka tjetër ai tha se do të sqarohet kjo çështje shumë shpejt.

“Për shkak të keqkuptimeve të cilat janë kruaju po keqkuptimet nuk e rrezikojnë votën për Demarkacionin. Tash ka komunikim, kurrkush nuk po donë me ja vështirosu situatën qytetareve tanë , seanca do të ketë sot do të ketë debat edhe shpresojmë që pas debatit do të shkojmë në votim edhe e votojmë Demarkacionit. T’u japim hapësirë njerëzve të komunikojnë të sqarojnë mes veti që të dalim sa ma unik që është e mundur sot edhe me votë”, tha Deda.

Ndryshe, seanca e Kuvendit ishte paralajmëruar të mbahet në orën 11:00 por as tash në orën 12:30 nuk ka filluar, edhe pse disa nga deputete tani më janë në sallë.