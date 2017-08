Shtatë bashkëatdhetarë u dekoruan me urdhrin Xhemajl Fetahaj

Dega e OVL të UÇK-së në Pejë ka dekoruar me urdhrin Xhemajl Fetahaj me motivacionin Atdhetar i Dalluar disa nga bashkatdhetarët tanë, të cilët ndihmuan me mjete financiare Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

Me këtë rast dekoratat u ndanë për Dino Asanaj (post mortum – SHBA), Sadik Dinaj (Zvicër), Naser Shoshi (Francë), Tahir Krasniqi (Zvicër), Muharrem Gashi (Gjermani), Shaqir Gjocaj (Zvicër) dhe Gëzim Krasniqi (Austri).

Dekoratat u ndanë nga kryetari i Degës së OVL të UÇK-së në Pejë, Gazmend Syla, i cili mbajti një fjalë rasti ku theksoi rëndësinë e diasporës në përkrahje të luftës së UÇK-së.

Ndryshe, dekorimi me urdhrin Xhemajl Fetahaj për disa nga bashkatdhetarët që cilët ndihmuan financiarisht UÇK-në është bërë në bazë të vendimit të datës 16 qershor 2017./21Media