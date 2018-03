Ambasadori amerikan ka shkuar në Kuvend

Ambasadori amerikan ka shkuar në Kuvend

Pak para se të nis seanca për demarkacionin, ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, Greg Delawie në një konferencë për media ka inkurajuar deputetët që të votojnë pro kësaj marrëveshje.

“Jam shumë i lumtur që jam këtu, jemi këtu për t’i nxitur deputetët në Kuvend për të votuar marrëveshjen për demarkimin e kufirit më Malin e Zi”, tha ambasadori.

“Kjo marrëveshje është e saktë dhe e drejtë, nxis të gjithë politikanët që të gjejnë një kompromis për të votuar pro kësaj marrëveshje, vota kundër do të thotë kundër lirisë së lëvizjes”, tha Delawie.

Për ratifikimin e kësaj Marrëveshjeje, nevojiten 80 vota të deputetëve apo dy të tretat e numrit të tërësishëm të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Aktualisht, votën kundër e ka paralajmëruar vetëm Lëvizja Vetëvendosje, përderisa subjekti tjetër opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, pritet që të kërkojë shmangien e votimit për raportin e Komisionit shtetëror, të cilin e konsideron vetëm si një draft të papërfunduar. Ndërkohë, mbetet dilemë se si do të votojnë deputetët e Listës Serbe, të cilët me përcaktimin e tyre mund të kenë rol vendimtar nëse marrëveshja do të ratifikohet apo jo. PDK, AAK, Nisma dhe Gjashtë+ kanë njoftuar se do të votojnë për Projektligjin e demarkacionit me marrëveshjen e dy presidentëve./21Media