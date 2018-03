Pajtueshmëri me LDK-në që “raporti Bulliqi” të jetë vetëm informues

U arrit konsensus i pushtetit me LDK-në për kufirin me Malin e Zi. “Raporti Bulliqi” do të jetë vetëm informues, siç ka kërkuar LDK-ja.

Kësisoj, hapet rrugë që në seancën e së mërkurës së ardhshme të Kuvendit të votohet për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi.

Ç’është e vërteta, mbetet të shihet se a do të sigurohen së paku 80 vota për këtë marrëveshje. Tani për tani, Lista Serbe nuk ka dhënë ndonjë shenjë se do të votojë për ratifikim, ndërsa në anën tjetër “Vetëvendosje” është kundër marrëveshjes së demarkacionit./21Media