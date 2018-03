Vetëvendosje kundër, Lista Serbe nuk mori pjesë në mbledhje të Kryesisë

Seanca në të cilën do të shqyrtohet marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi, do të mbahet nesër në orën 11:00.

Në mbledhjen e sotme të Kryesisë së Kuvendit nuk morën pjesë përfaqësues të Listës Serbe./21Media