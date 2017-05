LDK: Të bindur se demarkacioni me Malin e Zi do të kaloj.-Opozita: Do ta kundërshtojmë me argumente e forma tjera

Të hënën marrëveshja për demarkacionin mes Kosovës dhe Malit të Zi do të shkojë në Kuvend, ku gjatë asaj jave pritet të dal në seancë për ratifikim. Mirëpo, kundërshtimet e shumta nga opozita dhe një numri të deputetëve të partive në koalicionin qeverisës ka bërë që të vihet në dyshim nëse do të kalojë apo jo demarkacioni…/21Media

