Ganimete Musliu feston ditëlindjen, Leonora ia bën një befasi

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Ganimete Musliu është një prej politikaneve me karizmatike, ajo gjithashtu është edhe shumë e afërt me miqtë e saj virtual, kështu duke publikuar momente interesante nga jeta e saj politike, por edhe ajo private.

Musliu sot feston ditëlindjen e 39-të, shkruan rtv21.tv.

Ndërsa, bashkëvendasja e saj këngëtarja Leonora Jakupi ia ka bërë një befasi duke i dhuruar lule.

Leonora ka publikuar një fotografi të Ganimetës e cila shihet e buzëqeshur, ku para vetes ka një tufë me lule.

Këngëtarja mbi fotografi ka shkruar “Edhe 100 per shoqen me te mire ne bote”./21Media