Bisedat për “Brexit”

Britania së paku deri në tetor nuk do të pranoi të flas për shifra dhe numra, kur bëhet fjalë për të ashtuquajturën llogari për shkurorëzim me Bashkimin Evropian, deklaroi sot ministri britanik për Brexit, Dejvid Dejvis.

Dejvis tha me këtë rast se për këtë çështje do të bisedohet me kujdesin me të madh dhe se Londra nuk do të obligohet që të flas për numra së paku deri në tetor apo nëntor.

Bashkimi Evropian po kërkon marrëveshjen për llogarinë që duhet ta paguaj Londra në euro për largimin e vendit nga unioni, para vazhdimin të bisedave për marrëdhëniet në të ardhmen mes unionit dhe Britanisë.

Dejvis theksoi se çfarëdo transaksioni i mjeteve në lidhje me Brexitin duhet të jetë një proces, i cili do të duhej të finalizohej deri në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, të cilat në Britani do të zhvillohen në maj të vitit 2022, por qartësoi se megjithatë pritet që ky proces të përfundoi brenda dy vjetëve./21Media