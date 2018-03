Mungoi ministri

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqyri Bytyqi as sot nuk shkoi që të raportojë para Komisionit për Arsim, lidhur me përjashtimin e Agjensisë së Kosovës për Akreditim (AKA) nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Në këtë mënyrë sërish dështoi mbajtja e mbledhjes së Komisionit për Arsim i Kuvendit të Kosovës.

Zyrtarë të kuvendit kanë thënë se kryetari i komisionit Ismail Kurteshi është në vizitë në Prekaz kurse Ministri Shyqri Bytyqi nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen.

Ndryshe, njohës të arsimit thonë se vështirë të pritet për një rikthim të shpejtë në EQAR. Ndërsa nga Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë thonë se mbeten të përkushtuar që AKA-ja të kthehet në EQAR. “Ministria e Arsimit në periudhën prej 90 ditësh si e drejtë për ankimim, do ta shfrytëzojë maksimalisht për t’u rikthyer si pjesë e EQAR dhe në vazhdimësi sistemi jonë arsimor të garantojë zhvillim normal dhe cilësor”, ka premtuar ministri Bytyqi gjatë një prononcim për media, pas prejashtimit të AKA-së nga EQAR.

Agjensia e Kosovës për Akreditim është përjashtuar nga EQAR, pasi kanë konsideruar se me shkarkimin e Bordit ka humbur aftësia e AKA-së për të vepruar në mënyrë të pavarur.

Kujtojmë se Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim me 25 shtator të vitit të kaluar për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie. Vendimin e kishte marr pas kërkesës së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së. Kryeministri Haradinaj këtë kërkesë e kishte bërë duke e arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjellë me parregullsi serioze, ndërsa kishte kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhjen e njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin e arsimit, etike dhe profesionale. /21Media