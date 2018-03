Kryetari i SBASHK-ut do të mbajë konferencë për media

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK), sot ka vendosur të mbajë grevë gjatë tërë ditës në të gjitha institucionet arsimore, universitete dhe shkollat e mesme dhe fillore, duke përjashtuar çerdhet.

Lidhur me mbajtjen e grevës, SBASHK njofton se nga ora 9:15, kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj do të vizitoj grevistët në shkollën fillore “Dardania” Prishtinë, si dhe disa shkolla tjera në Prishtinë, shkruan rtv21.tv

SBASHK-u po ashtu njofton se në orën 14:00, në lokalet e saj, kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj do të mbajë konferencë për media, me ç’rast do të informojë opinionin dhe anëtarësinë lidhur me rrjedhën e grevës së sotme një-ditore si dhe hapat e metejmë, që do të ndërmerren në vazhdimësi për realizimin e kërkesave tashmë të njohura të anëtarësisë së SBASHK-ut.

Ndryshe, SBASHK ka paralajmëruar se nëse Qeveria e Kosovës nuk reflekton ndaj kërkesave për ligjin e viteve të 90-ta, do të hyjë në grevë të përgjithshme. Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë deklaruar se pas grevave 2 orëshe, SBASHK-u e ka parë të rrugës që të vazhdojë me një grevë gjithëditore në mënyrë që institucionet e vendit të reflektojnë ndaj kërkesave të tyre./21Media