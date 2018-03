Gazetari i vrarë sllovak, Jan Kucijak, 27 vjeçar, ka shkruar për mashtrimet, në të cilat shpesh kanë qenë të përfshirë afaristët e lidhur me partinë në pushtet

Gazetari i vrarë sllovak, Jan Kucijak, 27 vjeçar, ka shkruar për mashtrimet, në të cilat shpesh kanë qenë të përfshirë afaristët e lidhur me partinë në pushtet

Së bashku me të dashurën e tij, Martina Kushnirova, ai u gjet i vdekur në shtëpinë e tij në Velka Maça, në lindje të kryeqytetit, Bratislavë. Siç njoftuan mediat sllovake, Kucijak u vra nga një person i panjohur, i cili e kishte qëlluar me një plumb në gjoks. E dashura e tij u vra me një të shtënë në kokë.

Të gjitha dëshmitë flasin për atë se vrasjet u kryen nga një vrasës profesionist. Kucijak gjatë viteve të fundit ka punuar për portalin informativ sllovak, Aktuality dhe ka hulumtuar rastet e evazionit fiskal në Sllovaki. Një nga rrëfimet e fundit me të cilin është marrë Kucijak kishte të bënte me ndërmarrësin kundërthënës, Marian Koçner dhe lidhjeve të tij me disa politikanë sllovakë.

Kucijak ka shkruar shumë shkrime për evazion fiskal dhe të mashtrimeve që kishin të bënin me një kompleks të ndërtesave luksoze, ku ka banuar edhe Koçner, si dhe për borxhet e kompanisë, e cila kishte ndërtuar kompleksin dhe me të cilën kompani kishte lidhje edhe Koçner. Koçner thuhet se ka kërcënuar Kucijakun, i cili në shtator të vitit të kaluar ngriti kallëzim penal kundër ndërmarrësit.

Megjithatë, Koçner deklaroi se nuk ka kurrfarë lidhje me këtë vrasje dhe se nuk ka kërcënuar Kucijakun. Ndërtimi i kompleksit të banesave luksoze ishte në qendër të skandalit politik në Sllovaki, vitin e kaluar. Njëri nga investuesit kryesor për ndërtimin e kompleksit, Ladisllav Bashternak, është akuzuar për evazion fiskal. Bashternak ka lidhje të ngushta me kryeministrin e Sllovakisë, Robert Fiko.

Megjithatë, Kucijak duket se kishte zbuluar edhe gjurmë të aktiviteteve të mafisë italiane në Sllovaki. Ai ka zhvilluar hulumtime që kishin të bënin me përfshirjen e mundshme të mafisë italiane në keqpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian për Sllovakinë. Qeveria e Sllovakisë ka deklaruar se do të paguaj një milionë euro për informatat, të cilat ndihmojnë në arrestimin e vrasësit të Kucijakut./21Media