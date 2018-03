I dyshuari është liruar në procedurë të rregullt

Policia e Kosovës ka njoftuar se mbrëmë rreth orës 18:00 në Prishtinë një i dyshuar përveç që nuk i ka respektuar urdhrat e zyrtarëve policor në detyrë po ashtu i njëjti ka sulmuar policin gjatë përpjekjeve për të realizuar detyrën.

“ Gjatë realizimit të detyrave zyrtare, dy zyrtarë policor janë marr me të dyshuarin mashkull/shqiptar kosovar, i cili përveq pengimit/bllokimit të rrugës me veturën (Peugeot me targa vendore) që drejtonte në trafik nuk ka respektuar urdhrat e zyrtarëve policor në detyrë, dhe poashtu i njejti ka sulmuar zyrtarin policor gjatë përpjekjeve për të realizuar detyrën”, thuhet në raportin 24 orësh të policisë.

Sipas këtij njoftimi është njoftuar prokurori kompetent lidhur me rastin, i dyshuari është shoqruar në stacion sipas procedurave dhe në prezencë të avokatit mbrojtës është intervistuar, pastaj me urdhër verbal të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt./21Media