“Nuk përcaktohet qartë objekti i marrëveshjes”

Pas debateve të shumta në distancë dhe aludimeve të shumta në media mbi përmbajtjen e letrës së dërguar kryeministrit dhe ministrit të Jashtëm nga ana e presidentit të Shqipërisë Ilir Meta, ka qenë ky i fundit i cili a ka publikuar atë.

Pas shkresës së ardhur nga ana e ministrit Bushati, i cili kërkonte autorizim për plotfuqishmëri, kreu i shtetit pas një serë konsultash, ka vendosur të kërkoje më shumë informacion mbi termat e negociatave me Greqinë.

Në letrën e publikuar nga institucioni i Presidencës nënvizohet se kërkesa e ardhur ka një serë mangësish. Fillimisht nuk ka një përcaktim të qartë të titullit dhe objektit konkret të marrëveshjes për të cilin shteti shqiptar kërkon të hyjë në negociata zyrtare me shtetin grek. Sipas Presidencës në kërkesë nuk përcaktohet se kush do të jetë grupi i negociatorëve dhe cili do të jetë udhëheqësi i këtij grupi.

“Kërkesa për pajisjen me autorizim, duhet të shoqërohet detyrimisht me listën nominale të emrave konkret përbërjes të grupit negociator, shoqëruar me CV përkatëse, që do të krijonte mundësinë e vlerësimit të përmbushjes së kritereve të integritetit moral dhe profesional që krijojnë besimin tek Presidenti i Republikës, për t’i dhënë besimin që ta përfaqësojnë atë në këto negociata”, thuhet në letrën e Presidentit.

Duke cituar kërkesën e mbërritur nga Ministria e Jashtme, presidenti Meta ndalet dhe tek metodologjia e përdorur, sipas tij kërkesa do të duhej të shoqërohej me përcaktimin e qartë se në cilën pjesë të hapësirës detare të vijës së delimitimit do të përdoret parimi i baraslargësisë strikte dhe ku parimi i baraslargësisë me korrektim, duke saktësuar gjithashtu se cilat janë momentet konkrete që kërkojnë negocim dhe janë objekt i mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve.

Në përfundim të letrës, presidenti kërkon nga Ministria e Jashtme përmbushjen e kritereve dhe kërkesave të konstatuara, pasi kjo gjë përbën domosdoshmëri kushtetuese për marrjen e vendimit për pajisjen me Autorizim për Plotfuqi.