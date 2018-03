Ismaili: Sot ka arritur isnulina, nesër do të shpërndahet

Mbi 2 mijë pacientë diabetik që furnizohen me insulinë në barnatoren e Qendrës kryesore familjare, për më shumë se një muaj u ballafaquan me mungesë të këtij ilaçi. Në barnatoren e QKMF-së thonë se u mungojnë dy lloje të insulinës. Ndërsa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se shumë shpejt do t’i sigurojnë barnat e munguara!/21Media